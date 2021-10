Stand: 18.10.2021 11:42 Uhr Wildschweinrotte auf der A7 - Lkw kollidiert mit Auto

Eine Wildschweinrotte hat am frühen Montagmorgen auf der A7 einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei mit. Bei Göttingen wollte ein Richtung Kassel fahrender Lastwagenfahrer den Tieren ausweichen. Er steuerte nach links, stieß mit einem Auto zusammen und prallte in die Mittelleitplanke. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Folgen hatte die Kollision für den Verkehr: Weil die Mittelleitplanke teilweise zerstört wurde, war die A7 zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Seit dem Vormittag ist die Fahrbahn auch in Richtung Kassel wieder freigegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.10.2021 | 13:30 Uhr