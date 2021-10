Stand: 18.10.2021 08:37 Uhr Wildschweine auf der A7 - Strecke Richtung Kassel gesperrt

Eine Wildschweinrotte hat am frühen Montagmorgen auf der A7 einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei mit. Bei Göttingen wollte ein Richtung Kassel fahrender Lastwagen-Fahrer den Tieren ausweichen. Er steuerte nach links, stieß mit einem Auto zusammen und prallte in die Mittelleitplanke. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Folgen hat die Kollision für den Verkehr: Weil die Mittelleitplanke teilweise zerstört wurde, wurden zunächst beide Seiten der Autobahn 7 gesperrt. Mittlerweile ist in Richtung Hannover eine Spur wieder frei. In Fahrtrichtung Kassel soll die A7 für Bergungs- und Aufräumarbeiten noch länger gesperrt bleiben. Die Fahrzeuge im Stau werden an der Anschlussstelle Göttingen-Nord abgeleitet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

