Stand: 29.01.2024 15:43 Uhr Wildschwein verirrt sich in Bekleidungsgeschäft

In Meine im Landkreis Gifhorn hat sich am Montagmittag ein Wildschwein in ein Kleidungsgeschäft verirrt. Wie die Polizei mitteilte, konnten Kundinnen und Kunden den Laden zusammen mit den Mitarbeiten rechtzeitig verlassen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich zuerst im hinteren Bereich des Geschäftes in Sicherheit gebracht und das Haus durch einen Notausgang verlassen können. Den Angaben zufolge war das Tier verletzt und blutete stark. Die Einsatzkräfte blockierten demnach den Eingang des Geschäftes zunächst mit einem Streifenwagen, während das Tier im Laden umher irrte. Das Tier zu betäuben, sei nicht möglich gewesen, deshalb hätten die Beamten das Wildschwein erschossen. Nach Angaben der Polizei beschädigte das Tier den Laden, die Schadenshöhe ist jedoch noch unklar.

