Wildemann: Vier Meter tiefes Loch tut sich über Stollen auf Stand: 06.12.2021 12:01 Uhr In Wildemann im Landkreis Goslar ist über einem Stollen die Erde eingestürzt. Das Loch hat einen Durchmesser von rund zweieinhalb Metern und ist gut vier Meter tief.

Das Grundstück, auf dem das Loch klafft, ist unbebaut. Auch Strom- oder Gasleitungen sind dort nicht verlegt. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), das am Sonnabend von dem sogenannten Tagesbruch erfuhr, untersucht jetzt die Schäden. Unmittelbare Gefahr für die Anwohnenden bestehe nicht. Das Loch wird nach Angaben eines Sprechers messtechnisch überwacht. Nach ersten Untersuchungen geht das LBEG davon aus, dass der Bruch durch den 13-Lachter-Stollen ausgelöst wurde, einen der ältesten Wasserlösungsstollen des Harzes.

Ursache in nicht mehr zugänglichem Teil des Stollens

Der 13-Lachter-Stollen ist mindestens 500 Jahre alt und verläuft etwa acht Meter unter dem jetzt entstandenen Loch. Ein älterer, nicht mehr zugänglicher Teil des Stollens könnte die Ursache für den Tagesbruch sein, so das LBEG. Nach mehr als einem halben Jahrtausend könne der Boden schon mal so feucht werden, dass er einbricht, weil darunter ein Hohlraum ist, sagte der LBEG-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Der 13-Lachter-Stollen erstreckt sich auf knapp neun Kilometern von Wildemann bis nach Clausthal-Zellerfeld.

Tagesbruch ist im Harz nicht ungewöhnlich

Am Dienstag sollen Experten das Loch begutachten und entscheiden, wie es geschlossen werden kann. Wegen der Hanglage könnten sich die Arbeiten schwierig gestalten, sagte der LBEG-Sprecher. Sie könnten aber bereits Anfang kommenden Jahres beginnen. Ein Tagesbruch ist laut LBEG nichts Ungewöhnliches und kommt im Harz etwa ein- bis zweimal im Jahr vor.

