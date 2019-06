Stand: 25.06.2019 19:04 Uhr

Wildemann: Vier Grundschüler stürzen Abhang hinab

Auf einer Klassenfahrt in den Oberharz sind vier Grundschüler einen Abhang hinabgestürzt. Ein zehnjähriges Mädchen erlitt dabei nach Angaben der Polizei lebensgefährliche Kopfverletzungen. Zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt, das vierte Kind leicht. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände des Bergwerkmuseums "19 Lachter Stollen" in Wildemann (Landkreis Goslar). Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte.

Goslar: Kinder stürzen Abhang hinab 25.06.2019 18:45 Uhr Im Landkreis Goslar sind vier Grundschüler am Dienstag einen Abhang hinuntergestürzt. Vermutlich war ein Geländer gebrochen, als sich die Kinder für Fotoaufnahmen dagegen lehnten.







Geländer hat offenbar nachgegeben

Die Schülergruppe einer vierten Klasse aus Magdeburg hatte sich offenbar für ein Gruppenfoto am Bergwerksmuseum positioniert, wie Maximilian Strache vom Landkreis Goslar im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen sagte. Dabei hätten sich nach Aussagen der Rettungskräfte einige Schüler an ein Geländer gelehnt. Das Geländer habe nachgegeben und die vier Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren seien mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, so Strache. Dabei soll sich die zehnjährige Schülerin so schwer am Kopf verletzt haben, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Göttingen geflogen werden musste. Die Klassenkameraden wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam des Landkreises betreut.

