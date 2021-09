Stand: 14.09.2021 08:47 Uhr Wierthe: Anhänger von Zucker-Transporter im Boden eingesackt

Ein schwer beladener Zucker-Transporter ist im Landkreis Peine beinahe in den Straßengraben gerutscht. Der Lkw-Fahrer hatte am Montag laut Polizei nach einem Warnhinweis der Bordelektronik zwischen Wierthe, wo die Nordzucker AG ein Werk betreibt, und Alvesse am Straßenrand gehalten. Die hintere Achse des mit 25 Tonnen belasteten Aufliegers sei dabei auf dem Grünstreifen eingesunken und der Laster drohte in den Straßengraben zu sinken. Der Feuerwehr gelang es jedoch, das zu verhindern.

