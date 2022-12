Stand: 05.12.2022 14:33 Uhr Wieder Unfall auf unbeschranktem Bahnübergang bei Lenglern

Ein Pkw ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Emmenhausen zwischen Lenglern und Erbsen (Landkreis Göttingen) mit einem Zug der Nordwest-Bahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der 26 Jahre alte Autofahrer den Zug zu spät gesehen. Trotz einer Vollbremsung konnte er auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte auf die Gleise. Der Zug erfasste den Pkw im Frontbereich. Der Fahrer und sein 28 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Auch im Zug wurde keiner der sechs Reisenden verletzt. Die 23-Jährige Triebwagenführerin habe wie vorgeschrieben rechtzeitig einen Warn-Pfiff abgegeben und voll gebremst, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Den Zusammenstoß konnte die Frau aber nicht mehr verhindern. Die Bahnstrecke zwischen Göttingen und Adelebsen war sechs Stunden lang gesperrt.

Erst am 23. November war auf dieser Bahnstrecke ganz in der Nähe bei Lenglern eine Autofahrerin beim Überqueren der Gleise von einem Güterzug erfasst worden. Sie und der Lokführer wurden leicht verletzt. Dass die Übergänge an der eingleisigen Bahnstrecke, auf der die Züge nicht so schnell fahren, nur durch Andreaskreuze und nicht mit Rotlicht oder Schranke gesichert sind, sei gesetzlich so geregelt, sagte der Sprecher der Bundespolizei.

