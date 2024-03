Stand: 07.03.2024 09:45 Uhr Wieder Unfall auf A2: Lastwagen-Kabine zerstört

Auf der A2 bei Helmstedt ist ein Lastwagen am frühen Donnerstagmorgen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Die Fahrerkabine des hinteren Lasters wurde dabei zerstört, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz der massiven Schäden sei der Fahrer nicht eingeklemmt worden, sondern habe sich selbst befreien können. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Schon am Tag zuvor hatte es auf der A2 bei Braunschweig einen schweren Unfall gegeben.

