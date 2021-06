Stand: 10.06.2021 09:20 Uhr Wieder Pferde im Landkreis Helmstedt verletzt

Im Landkreis Helmstedt sind mehrere Pferde zum Teil mehrfach absichtlich verletzt worden. Die Besitzerin eines Tieres meldete sich bei der Polizei in Helmstedt. Bei ihrem Wallach auf einer Weide bei Barmke hatte sie am Dienstag eine Wunde entdeckt. Jemand hatte dem Tier mit einem scharfen Gegenstand in den Genitalbereich geschnitten. Eine Tierärztin versorgte das Pferd. Zudem trug ein zweites Tier laut Polizei offenbar schon ältere Verletzungen. Die Ermittler vermuten, dass die Vorfälle etwas mit drei weiteren bei Velpke zu tun haben könnten. Beim jüngsten Fall am zurückliegenden Wochenende hatte die Besitzerin einer Stute blutende Wunden entdeckt. Seit Anfang Mai sei so etwas auf der Wiese immer wieder vorgekommen, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.06.2021 | 07:30 Uhr