Wieder Klebstoff-Attacken in Wolfsburg: Sechs Autos beschmiert

Stand: 27.12.2022 16:44 Uhr

Erneut sind in Wolfsburg Autos mit Kleber beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden über die Weihnachtstage sechs VW-Leasingfahrzeuge an verschiedenen Orten in der Stadt beschädigt.