Stand: 27.05.2023 13:39 Uhr Wie bei Alfred Hitchcock: Frau in Goslar von Raben attackiert

Fast filmreife Szenen, die an den Klassiker "Die Vögel" erinnerten, haben sich am Freitagmittag in Goslar abgespielt. Hier wurde eine Frau an einem Waldstück von zwei Raben attackiert. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Doch die Dame wusste sich zu wehren: Sie schlug die Vögel mit ihrer Handtasche in die Flucht. Die Frau erlitt durch den Vogel-Angriff keine Verletzungen. Wie die Beamten weiter mitteilten, haben sich nach Angaben einer Anwohnerin in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle in dem Gebiet ereignet.

