Stand: 22.04.2025 11:00 Uhr Widerstand bei Festnahme: Mann bricht Polizistin das Handgelenk

In der Nacht zu Samstag ist eine Polizistin bei einem Einsatz in Salzgitter-Bad verletzt worden. Nachbarn hatten sich über laute Musik in der Wohnung eines 40-Jährigen beschwert. Beamte ermahnten den Mann, der die Musik daraufhin leiser stellen wollte, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später war es jedoch wieder laut - die Polizei kehrte zurück. Als der Mann die Tür öffnete, ging er den Angaben zufolge mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Diese brachten ihn zu Boden. Die Polizisten sprühten zudem Reizstoff - diesen setzten sie sowohl gegen den 40-Jährigen als auch gegen dessen Hund ein, den die Polizei als "Kampfhund" bezeichnet. Der Mann wehrte sich demnach vehement gegen das Anlegen von Handschellen und verdrehte dabei das Handgelenk einer 25-jährigen Polizistin. Die Folge war eine Fraktur. Der 40-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Laut Polizei fiel ein Drogentest positiv aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.04.2025 | 10:00 Uhr