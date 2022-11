Stand: 22.11.2022 15:57 Uhr Weyhausen: Untersuchungshaft nach Einbruch in Schnellimbiss

Ein 44-Jähriger sitzt nach einem Einbruch in einen Schnellimbiss in Weyhausen (Landkreis Gifhorn) in Untersuchungshaft. Am Sonntagnachmittag soll der Mann nach Angaben eines Polizeisprechers ein Fenster des Restaurants mit einem Stein eingeworfen und dort Bargeld gestohlen haben. Als der Eigentümer an seinem Schnellimbiss vorbeifuhr, sah er zufällig, wie der mutmaßliche Einbrecher gerade aus dem Fenster stieg. Der Imbissbetreiber hielt den Tatverdächtigen daraufhin fest, bis die Polizeibeamten eintrafen. Das Amtsgericht Wolfsburg ordnete am Montag Untersuchungshaft für den Mann an. Zum Tatvorwurf soll sich der 44-Jährige bislang nicht geäußert haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.11.2022 | 15:30 Uhr