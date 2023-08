Wetter: Heute erreichen Sturmböen Südniedersachsen Stand: 03.08.2023 11:49 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag in Südniedersachsen vor Sturmböen sowie im Oberharz vor Orkanböen der Windstärke elf bis zwölf. Trockener wird es erst in der kommenden Woche.

Auf dem Brocken könnten die Böen Geschwindigkeiten zwischen 110 und 130 Kilometern pro Stunde erreichen, so die Wetterexperten. Bäume könnten entwurzelt werden und Dachziegel, Äste und andere Gegenstände herabstürzen. Die Menschen sollten daher den Aufenthalt im Freien wenn irgendwie möglich vermeiden.

Sturmböen auch in Braunschweig, Wolfsburg und Hildesheim

Die Warnung vor Orkanböen gilt aktuell bis heute Abend um 18 Uhr. In ganz Südniedersachsen warnt der DWD zudem bis 20 Uhr vor Sturmböen der Stärken sieben bis neun. Diese könnten Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometer erreichen, hieß es. Auch dabei könnten einzelne Äste und andere Gegenstände herabstürzen. Die Warnung gilt für den gesamten Süden bis hoch nach Wolfsburg, Braunschweig und die südlichen Bereiche der Landkreise Peine, Hildesheim und Holzminden. Weiter nördlich sei nur mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, so der DWD.

Schauer, Gewitter - Besseres Wetter in der kommenden Woche?

Landesweit bleibt es stark bewölkt. Dazu sind immer wieder Schauer zu erwarten, die teilweise auch länger dauern. Zudem sind einzelne Gewitter möglich. Auch in den kommenden Tagen wird es wechselhaft. Mit Schauern und Gewittern muss laut DWD weiter gerechnet werden. Stand heute deute sich am kommenden Donnerstag leichter Hochdruckeinfluss an, sagt DWD-Meteorologe Andreas Tschapek - und damit eine "etwas trockenere Witterung".

