Stand: 14.04.2022 07:56 Uhr Weserfähre in Polle fährt wieder

Die Weserfähre in Polle im Landkreis Holzminden hat pünktlich zu Ostern den Betrieb wieder aufgenommen. Eine kaputte Winde an Bord musste repariert werden, darum ruhte der Fährbetrieb seit Montag. An den drei Feiertagen ist eine Weserquerung zwischen 10 und 18 Uhr möglich, am Ostersonnabend bis 19 Uhr. In der Restwoche nach Ostern gebe es urlaubsbedingte Einschränkungen geben, so der Betreiber.

