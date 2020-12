Stand: 21.12.2020 11:23 Uhr Weser-Fähre in Polle liegt bis Januar vor Anker

Die Poller Weser-Fähre wird Heiligabend ihren Betrieb einstellen und ihn erst am 4. Januar wieder aufnehmen. Das teilt die Straßenmeisterei des Landkreises Holzminden mit. Noch bis 14 Uhr an Heiligabend setzt die Fähre von Polle aus über die Weser zum Heidbrink über und zurück, dann geht sie in eine Weihnachtspause. Das Verkehrsaufkommen war wegen des sogenannten Lockdowns praktisch zum Erliegen gekommen. Weil nicht erwartet werde, dass sich das wegen der Einschränkungen durch die Pandemie zwischen den Jahren ändert, sei die Pause beschlossen worden. Am Montag nach Neujahr soll die Fähre ab 6.30 Uhr wieder fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.12.2020 | 13:30 Uhr