Weniger Macht für Diess? VW baut offenbar Konzernspitze um Stand: 08.12.2021 17:09 Uhr Am Donnerstag tagt der VW-Aufsichtsrat. Dabei dürfte es vor allem um einen Umbau des Vorstands gehen. Zudem soll danach feststehen, welche Standorte auf Investitionen in Milliardenhöhe hoffen dürfen.

Es ist ein Kompromiss, der nach wochenlangem Streit zwischen Betriebsrat und Vorstand in einem kleinen Kreis von Aufsichtsratsmitgliedern ausgearbeitet worden ist: VW-Chef Herbert Diess bleibt offenbar trotz aller Kritik an seiner Person an der Spitze des niedersächsischen Autokonzerns. Allerdings wird er wohl nicht mehr für das China-Geschäft zuständig sein. Nach NDR Informationen übernimmt diese Aufgabe Ralf Brandstätter, der bisher für die Kernmarke VW verantwortlich war. Diess wiederum soll in Zukunft die Verantwortung für die Tochterfirma Cariad übernehmen, die die Software für viele VW-Modelle entwickelt. Der 63-Jährige bleibt damit zuständig für die Strategie bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität und Software, hat aber im alltäglichen operativen Geschäft weniger zu bestimmen.

Videos 3 Min VW-Betriebsversammlung: Klare Worte von Daniela Cavallo Die Betriebsratschefin fordert von Vorstand Diess, die Spekulationen über einen Stellenabbau zu beenden. (04.11.2021) 3 Min

Skoda-Chef wird neuer Chef der Marke VW

Zudem soll nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann in gleicher Funktion in den Konzernvorstand einziehen. Bislang hatte Diess die Verantwortung für den Vertrieb inne. Wortmann soll demnach auch für neue Mobilitätsdienste zuständig sein. Nachfolger von Brandstätter als Leiter der Marke VW wiederum soll laut "Spiegel" Thomas Schäfer werden. Schäfer ist seit August 2020 Chef der VW-Tochter Skoda. In den Konzernvorstand aufrücken soll zudem der bisherige Chefjustiziar Manfred Döss. Er dürfte aller Voraussicht nach die ausscheidende Rechtsvorständin Hiltrud Werner beerben. Schon länger bekannt war, dass die ehemalige Deutsche-Börse-Managerin Hauke Stars ein neu geschaffene IT-Ressort übernehmen soll.

Neben der Personalie Diess will der Aufsichtsrat morgen auch bekannt geben, an welchen Standorten der Konzern in den kommenden Jahren wie viel investiert. Es geht um eine dreistellige Milliardensumme.

