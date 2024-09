Stand: 29.09.2024 14:40 Uhr Wendemanöver missglückt: Fünf Verletzte in Göttingen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Göttingen fünf Menschen verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, die übrigen vier Menschen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 54-jährige Autofahrerin in der Nacht beim Wenden auf einer Straße offenbar einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Es kam demnach zu einem Zusammenstoß, bei dem die Autos mehrere Meter über die Straße geschleudert wurden. Die 54-Jährige sei bei dem Aufprall schwer verletzt worden, so die Polizei. Der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine drei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

