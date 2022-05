Stand: 31.05.2022 14:56 Uhr Weltkulturerbe: Kritik an Umgang mit Goslars Altstadt

Experten der Welterbe-Schutzorganisation "World Heritage Watch" kritisieren den Umgang mit der Altstadt von Goslar. Diese sei jahrzehntelang vernachlässigt worden, moniert der Architekt Henning Frase von der Nicht-Regierungsorganisation. 20 bis 30 Prozent der alten Gebäude sei dringend sanierungsbedürftig. Die Eigentümer würden die Fördermittel dafür aber nicht abrufen, so Frase. Er hat die Schäden an den Gebäuden dokumentiert. Ein ausführlicher Bericht soll zum Welterbetag an diesem Sonntag veröffentlicht werden. Goslar feiert in diesem Jahr 1.100 Jahre Stadtgeschichte. Die Altstadt Goslars gehört seit 1992 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

