Stand: 21.10.2021 08:23 Uhr Weltkulturerbe Rammelsberg arbeitet eigene NS-Geschichte auf

Die Zwangsarbeit am Erzbergwerk Rammelsberg während der Zeit des Nationalsozialismus soll mit einem neuen Projekt erforscht werden. Das zweijährige wissenschaftliche Vorhaben wird heute um 11 Uhr in Goslar vorgestellt. An der Forschung beteiligt sind das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) mit seiner Arbeitsstelle Montanarchäologie und das Weltkulturerbe Rammelsberg. Gefördert wird das Projekt von der Friede-Springer-Stiftung. Unter dem Titel "Räume der Unterdrückung. Neue geschichtswissenschaftliche und archäologische Forschungen zu den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern am Erzbergwerk Rammelsberg im Harz", haben die Wissenschaftler Anfang Oktober bereits ihre Arbeit begonnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.10.2021 | 08:30 Uhr