Stand: 05.04.2022 20:05 Uhr Weltkriegsbombe auf VW-Stammwerk-Gelände entschärft

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände des VW-Stammwerkes in Wolfsburg ist am Dienstagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ein Unternehmenssprecher teilte mit, dass die Bombe von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gegen 18 Uhr entschärft wurde. Der Zünder der Bombe sei mechanisch entfernt worden. Während der Entschärfungsarbeiten wurden mehrere Fertigungshallen in einem Umkreis von 300 Metern evakuiert.

