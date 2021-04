Stand: 20.04.2021 18:54 Uhr Welterbemuseen im Harz nur noch am Wochenende geöffnet

Die Museen im Harzer Weltkulturerbe machen nur noch am Wochenende auf. Grund dafür sind die stark gesunkenen Besucherzahlen. Weniger als zehn Prozent der sonst zu dieser Jahreszeit üblichen Gäste kämen derzeit wegen der Corona-Beschränkungen in die Museen, teilte die Stiftung Welterbe im Harz mit. Erst seit Mitte März haben die Häuser wieder geöffnet. Der Stiftungsdirektor sagte dem NDR in Niedersachsen, dass wirtschaftliche Zwänge die Schließungen unter der Woche notwendig machen würden. Betroffen sind das Besucherbergwerk Rammelsberg bei Goslar, das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld und das Kloster Walkenried.

