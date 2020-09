Stand: 11.09.2020 13:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Welpenschmuggel an der A7: Zoll schreitet ein

Zollfahnder haben an der A7 vier Hundewelpen beschlagnahmt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auf dem Rastplatz Göttingen haben die Zöllner am Donnerstag zwei Männer beobachtet, die an einem bulgarischen Transporter offenbar über etwas verhandelten. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten sie die Zwergspitz-Welpen. Die Tiere seien viel zu jung für einen Verkauf gewesen, sagte ein Sprecher. Auf dem Schwarzmarkt sei jedes der Tiere mehr als 2.000 Euro wert. Die vier Welpen wurden vom Veterinäramt des Landkreises Göttingen in Quarantäne genommen. Dies erfolge, weil unklar ist, ob die Tiere gegen Tollwut geimpft sind und ob sie aus einem Gebiet mit echter Tollwutbedrohung kommen. Was die Hundeschleuser erwartet, steht noch nicht fest, teilten die Ermittler mit.

