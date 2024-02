Stand: 12.02.2024 16:49 Uhr Weißstorch "Fridolin" im Sommer-Quartier in Leiferde angekommen

Drei Tage früher als im vergangenen Jahr ist einer der bekanntesten Störche in Niedersachsen in seinem Sommer-Quartier eingetroffen: "Fridolin" ist am Montag auf dem Schornstein des Artenschutz-Zentrums in Leiferde (Landkreis Gifhorn) gelandet. Das teilte der Naturschutzbund NABU mit. Der Storch ist vermutlich älter als 20 Jahre und schon das 17. Mal zum Brüten nach Leiferde gekommen. "Kaum war er da, schon hat er angefangen das Nest zu säubern und umzudekorieren", sagte die Leiterin des Zentrums, Bärbel Rogoschik. Jetzt beginne für Fridolin eine arbeitsreiche Zeit, denn die männlichen Störche bringen das Nest in Ordnung, bevor die Weibchen aus dem Süden einfliegen, so Rogoschik. Für die nächsten Tage wird auch die Ankunft von "Fridolins" Partnerin "Mai" erwartet. Die beiden Störche sind seit 2018 ein Paar.

