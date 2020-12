Weiße Weihnacht? Pünktlich zum Fest Schnee im Harz erwartet Stand: 21.12.2020 20:01 Uhr Sturmböen, Regen, 8 bis 11 Grad - das sagen Meteorologen für morgen für den Oberharz voraus. Für Heiligabend kündigt sich aber eine Kaltfront an - die könnte doch noch weiße Weihnachten bringen.

Am Donnerstag soll der Regen im Harz laut Deutschem Wetterdienst (DWD) allmählich in Schnee übergehen. In der Nacht zu Freitag, den 1. Weihnachtstag, sinken die Temperaturen dann auf Werte von minus drei bis ein Grad - beste Voraussetzungen also für die Flocken, die auch tagsüber noch fallen können.

Videos 12 Min Wie gut stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Diplommeteorologin Michala Koschak wagt eine Prognose. Außerdem hat sich Reporter Sven Trösch im Harz umgesehen. 12 Min

Im Ostharz wird's weiß

Im östlichen Teil des Harzes sei sogar auch in tieferen Lagen Schneefall möglich, so der DWD. Mancherorts könne es an den Feiertagen so kalt werden, dass die Flocken liegen bleiben. Die Meteorologen gehen sogar noch weiter: Im Ostharz seien weiße Weihnachten wahrscheinlicher als in den Jahren zuvor. Das Wetter ja eher nicht vor Landesgrenzen nicht Halt macht, stehen die Chancen vielleicht auch für Niedersachsens höchste Berge ganz gut ...

