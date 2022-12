Stand: 29.12.2022 10:06 Uhr Weihnachtsmarkt schließt - Städte und Schausteller zufrieden

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und auch die meisten Weihnachtsmärkte in der Region Braunschweig schließen heute. Nach zwei Jahren Pandemie ziehen Städte und Schausteller eine überaus positive Bilanz. Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt zählte rund 850.000 Besucher und Besucherinnen. "Wir sind glücklich und zufrieden", sagt Thomas Bronswyk vom Verband der Schausteller in Braunschweig. Nach 2020, in dem der Weihnachtsmarkt komplett ausgefallen sei und 2021, in dem nur eingeschränkt geöffnet werden durfte, hätten sich die Beschicker in diesem Jahr über einen Weihnachtsmarkt ohne Auflagen gefreut, so Bronswyk. Zwar sei das Mittagsgeschäft nicht gut gewesen. Die lange Dauer des Weihnachtsmarktes mit 35 Tagen in diesem Jahr habe aber vieles ausgleichen können. Ähnlich zufrieden zeigten sich die Schausteller in Northeim oder Goslar. Eine Sprecherin der Stadt Goslar sagte, der Weihnachtsmarkt sei für die Belebung der Innenstadt "elementar wichtig". Der örtliche Handel sowie die Gastronomie habe von den zahlreichen Weihnachtsmarktbesuchern profitiert.

