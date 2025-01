Stand: 07.01.2025 09:06 Uhr Weihnachtsmarkt Braunschweig spendet Geld für Opfer von Magdeburg

Im Zuge einer Spendensammlung auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt sind insgesamt 17.135,70 Euro für die Opfer des Anschlags in Magdeburg und ihre Angehörigen zusammengekommen. Die Aktion vom Braunschweiger Stadtmarketing und dem Schaustellerverband entstand den Angaben zufolge spontan, als Zeichen der Solidarität. Gesammelt wurde sechseinhalb Markttage lang. "Viele Besucherinnen und Besucher waren wirklich großzügig und haben große Summen gespendet. Wir hatten einige 50-Euro-Scheine und einen 100-Euro-Schein in den Dosen", so Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Die gesammelten Spenden wurden bereits auf das offizielle Spendenkonto der Stadt Magdeburg überwiesen.

