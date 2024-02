Stand: 19.02.2024 19:35 Uhr Weihnachts-Hochwasser in Niedersachsen: Forscher suchen Fotos

Forschende der Technischen Universität (TU) Braunschweig rufen die Bevölkerung dazu auf, ihnen Fotos und Videos vom Hochwasser rund um den Jahreswechsel zur Verfügung zu stellen. Konkret geht es um Aufnahmen aus dem Gebiet zwischen Aller, Leine und Oker. Auch Drohnen-Aufnahmen können eingeschickt werden. Die Forschenden können anhand der Aufnahmen auf die Wasserstände zu den jeweiligen Zeitpunkten schließen oder die auf den Feldern aufgestauten Wassermengen abschätzen, wie der Hydrologe Hannes Müller-Thomy erklärte. Gerade bei seltenen extremen Hochwasser-Ereignissen sei es wichtig, die berechneten Ergebnisse mit den tatsächlich eingetretenen Wasserständen und Überflutungen an möglichst vielen Orten zu vergleichen und dadurch zu verbessern. Wer Aufnahmen hat, kann sie per Mail an hydriv-public@tu-braunschweig.de an die TU senden oder direkt in die Cloud der Uni hochladen. Außerdem rufen die Forschenden dazu auf, Fotos und Videos in den sozialen Medien mit dem Hashtag #flut23 zu teilen. Alle Einsendungen sollten mit Ort- und Zeitangaben versehen sein, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser Wissenschaft