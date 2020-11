Stand: 26.11.2020 10:37 Uhr Weihnachts-Gottesdienste: In Wolfenbüttel online buchbar

Die evangelische Landeskirche Braunschweig bietet in einem Internet-Portal eine Übersicht über Gottesdienste in der Weihnachtszeit. Präsentiert werden Angebote von rund 300 Kirchengemeinden. Möglich ist auch eine Online-Anmeldung zu einzelnen Gottesdiensten. So können Interessierte trotz Abstands- und Hygiene-Einschränkungen einen sicheren Platz finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.11.2020 | 07:30 Uhr