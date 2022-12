Stand: 19.12.2022 09:54 Uhr Wegen Bauarbeiten: A7 bei Northeim einseitig voll gesperrt

Die A7 bei Northeim wird Montag- und Dienstagnacht wegen Bauarbeiten jeweils einseitig voll gesperrt. Die Sperrungen zwischen Northeim Nord und Northeim West seien notwendig, da der Verkehr umgelegt werden solle, teilte die Betreiber-Gesellschaft Via Niedersachsen mit. Zuerst wird am Montag ab 19 Uhr der Abschnitt in Richtung Kassel gesperrt. Um 5 Uhr am Dienstag soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. In der Nacht auf Mittwoch wird im selben Zeitfenster die andere Seite gesperrt. Der Grund für die Bauarbeiten: Die A7 in Südniedersachsen wird auf sechs Spuren ausgebaut.

