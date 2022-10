"Weddeler Schleife": Bahnstrecke ab heute Abend dicht Stand: 14.10.2022 09:33 Uhr Die Deutsche Bahn baut die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg aus. Für die Bauarbeiten wird der Abschnitt Weddel-Fallersleben von heute Abend, 22 Uhr, bis 10. Dezember, 24 Uhr, voll gesperrt.

Entlang der "Weddeler Schleife" entsteht ein zweites Gleis zwischen Weddel und Fallersleben. Nach Angaben der Bahn sollen damit Züge künftig häufiger, flexibler und pünktlicher fahren können. Die Streckensperrung betrifft den Nah- und Fernverkehr. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über ihre Zugverbindung zu informieren unter bahn.de, bei der DB App "Navigator" oder telefonisch über die Service-Nummer der Bahn: (030) 29 70. Im Nahverkehr sind die Linien RE50 und RE30 betroffen. Informationen zum Schienenersatzverkehr des Nahverkehrs gibt es unter der-enno.de.

VIDEO: Finanzplan für Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg (1 Min)

Mehr Pünktlichkeit auf der Strecke

An der "Weddeler Schleife", also dem Streckenabschnitt zwischen Weddel und Fallersleben, wurde das erste Gleis 1998 in Betrieb genommen. Ziel des Gleisausbaus ist nun der Halbstundentakt zwischen Braunschweig und Wolfsburg, pünktlichere Züge sowie die Entlastung des viel befahrenen Eisenbahnknotens Hannover, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Alle Bauabschnitte sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei insgesamt 150 Millionen Euro, die Bund, Land, Regionalverband Großraum Braunschweig und die Bahn tragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.10.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr