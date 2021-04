Wasserstoff-Innovationszentrum: Salzgitter geht leer aus Stand: 28.04.2021 13:25 Uhr Die Region Braunschweig-Salzgitter bekommt kein Wasserstoff-Innovationszentrum. Bei einem bundesweiten Wettbewerb hat der niedersächsische Standort nicht die Vorrunde erreicht.

Dagegen sind Chemnitz, Duisburg und Pfeffenhausen in Bayern eine Runde weiter. Der Gewinner bekommt Fördergelder im dreistelligen Millionenbereich. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will bei den Fahrzeug-Antrieben der Zukunft nicht alleine auf batteriebetriebene Elektroautos setzen, sondern auch auf den Wasserstoff-Antrieb - beispielsweise per Brennstoffzelle.

Enttäuschung über Entscheidung bei regionaler Allianz

"Für heute sind wir betrübt und das dürfen wir auch", sagt Thomas Ahlswede-Brech von der Allianz für die Region. Die Gesellschaft hatte sich unterstützt von 80 Partnern der regionalen Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden um das Wasserstoff-Innovationszentrum beworben. Man sei enttäuscht, dass der Standort Braunschweig-Salzgitter nicht in die engere Auswahl gekommen sei. Aber: Schon morgen, so Ahlswede-Brech, werden wir wieder optimistisch in die Zukunft blicken und das Projekt "Wasserstoff" weiter vorantreiben. Das Potenzial dazu habe die Region; viele Unternehmen sowie Lehrstühle befassten sich schon seit Langem mit dem Thema und seien bestens vernetzt. Jetzt müsse das benötigte Geld nur anderweitig aufgetrieben werden.

In Stade soll Technologie für Luft- und Schifffahrt untersucht werden

Trotz der Absage des Bundes geht Niedersachsen nicht ganz leer aus: Im Zuge des Wettbewerbs bekommt Stade Geld um die Wasserstoff-Technologie für Luft- und Schifffahrt weiter zu untersuchen. Stade hatte sich gemeinsam mit Bremerhaven und Hamburg darum beworben.

