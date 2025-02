Stand: 03.02.2025 08:31 Uhr Wasserstoff Campus Salzgitter bekommt Fördergelder

Der Wasserstoff Campus Salzgitter erhält 2,5 Millionen Euro Fördergelder für die weitere Erforschung des grünen Energieträgers. Am Montag überreicht Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs den Förderbescheid an das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST). Gemeinsam mit der TU Braunschweig will das Institut unter anderem Wasserstofflieferketten und die klimaschonende Wärmeerzeugung in Unternehmen und Wohnhäusern genauer erforschen. Auch Untersuchungen zur Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen und deren Einsatz im Mobilitätsbereich sind geplant. Wasserstoff, der klimaneutral erzeugt und genutzt werden kann, soll im großen Stil fossile Brennstoffe ersetzen. Er gilt als wichtiger Baustein im Kampf die gegen Erderwärmung, etwa zur Erzeugung grünen Stahls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff Energie