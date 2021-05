Stand: 31.05.2021 08:17 Uhr Waschmittel sorgt für ungewollte Schaumparty in Helmstedt

Der Brunnen auf dem Marktplatz in Helmstedt war am Sonntag in Schaum gehüllt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Unbekannte offenbar eine größere Menge Waschmittel in den Brunnen gekippt, "sodass dieser massiv schäumte". Der Schaum habe sich auf dem Helmstedter Marktplatz verteilt und eine hohe Rutschgefahr verursacht. Die Einsatzkräfte reinigten den Platz und den Brunnen.

