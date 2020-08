Stand: 24.08.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wasbüttel: Tod nach Autorennen mit Tempo 180?

Bei einem Verkehrsunfall bei Wasbüttel (Landkreis Gifhorn) ist der Fahrer eines Sportwagens tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei wird derzeit geprüft, ob der Unfall im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen steht. Der 38 Jahre alte Autofahrer war vermutlich mit deutlich erhöhtem Tempo unterwegs, als sein Pkw rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Polizei schätzt seine Geschwindigkeit auf 140 bis 180 Kilometer in der Stunde. Bei der Kollision zerriss der Wagen in drei Teile.

Tödlicher Unfall bei Wasbüttel 24.08.2020 07:45 Uhr Im Landkreis Gifhorn ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Ersthelfer, ein Arzt, könnte ihm nicht mehr helfen. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.







Ermittlungen gegen weiteren Fahrer

Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen. Der Mann soll dem Sportwagen laut Zeugenaussagen in geringem Abstand gefolgt sein, so ein Sprecher. Der 38-jährige Sportwagenfahrer wurde - obwohl er angeschnallt war - aus dem Fahrzeug geschleudert. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen starb er noch am Unfallort.

