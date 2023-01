Stand: 01.01.2023 13:38 Uhr Was fängt man mit 300 Einkaufswagen an?

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei in Salzgitter am Neujahrstag: Bereits in der Nacht zu Freitag haben Unbekannte 300 Einkaufswagen gestohlen. Den Beamten zufolge standen die Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in den üblichen Unterständen. Was die Täter damit anfangen wollen, ist unklar - der Schaden ist jedenfalls hoch. Die Polizei schätzt ihn auf 45.000 Euro.

