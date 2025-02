Warum zwei Männer aus Wales die Harzer Brockenbahn heizen Stand: 08.02.2025 14:47 Uhr Eine Partnerschaft zwischen Eisenbahnern aus Wernigerode und Wales hat im Harz zu einem besonderen Moment geführt: Zwei Waliser heizten die Schmalspurbahn - und schmückten sie mit Wales-Flaggen.

Die zwei Flaggen sollen die Dampflock als Zeichen der Verbundenheit zieren. Denn im Harz sind zwei Männer aus Wales zu Besuch, Caleb Lovegrove und John Bell. Ein Highlight ihres Aufenthalts ist die Fahrt mit der Brockenbahn von Wernigerode (Landkreis Harz) bis auf den Gipfel des Brockens. Die Eisenbahner haben das Privileg, die Bahn zu heizen - und das mehrmals: Lovegrove und Bell schaufeln gleich mehrere Tage lang Kohle.

Besuch der Harz-Eisenbahner in Wales ist geplant

Möglich macht ihren Einsatz eine Partnerschaft zwischen der Harzer Schmalspurbahn GmbH und den Eisenbahnen-Betreibern aus Wales, die Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Die Kooperation besteht seit 2006. Sie sei aus einer privaten Freundschaft entstanden, sagt der Sprecher der Harzer Schmalspurbahnen Dirk Bahnsen. Der 23-jährige Lovegrove hatte sich bei einem früheren Austausch in Wales mit einem deutschen Heizer angefreundet – jetzt ist er zum wiederholten Mal im Harz zu Besuch. Im kommenden Jahr kann Lovegrove dann seine Dampfeisenbahnen präsentieren: 2026 will eine Gruppe von Eisenbahnern aus dem Harz die Waliser besuchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz