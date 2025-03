Stand: 18.03.2025 11:07 Uhr Warnstreik von ver.di legt Helios Klinik Northeim lahm

Ver.di-Mitglieder bestreiken an diesem Dienstag die Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim. Vom Beginn des Frühdienstes am Morgen bis zum Ende des Spätdienstes am Abend soll nach Angaben der Gewerkschaft nicht gearbeitet werden. Eine Notversorgung solle es aber geben. Ver.di und der Helios-Konzern mit seinen 21.000 Beschäftigten ringen derzeit um einen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, ein 13. Jahresgehalt und eine zusätzliche Vergütung für besonders anstrengende Dienste, etwa Nachtschichten. Julia Niekamp, die für Northeim zuständige Ve.rdi-Betriebsbetreuerin, erklärte, Helios habe zuletzt Gewinnsteigerungen verbucht und könne sich die Tarifforderungen leisten. "Am Geld liegt es nicht", so Niekamp.

