Stand: 12.04.2023 14:45 Uhr Warnstreik in Kfz-Branche: Protest in Braunschweig und Hannover

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall hat Beschäftigte von Werkstätten und Autohäusern am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. In Braunschweig legten rund 60 Mitarbeitende von MAN Truck & Bus Service und Scania die Arbeit nieder. In Hannover sollten sich am Klingerplatz Dutzende Mitarbeitende verschiedener Autohäuser und Werkstätten zu einer Kundgebung versammeln. Die IG Metall will mit der Aktion den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt des Kfz-Handwerks erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Die Innungen in der Region halten die Forderung der IG Metall für utopisch. Am Montag wird weiterverhandelt.

