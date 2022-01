Stand: 24.01.2022 08:12 Uhr Warnstreik: DAK im Osten und Süden eingeschränkt erreichbar

Kunden der DAK Krankenkassen könnte heute in den Geschäftsstellen in Braunschweig, Göttingen Gifhorn und Wolfsburg Probleme bekommen. Die Gewerkschaft ver.di hat heute zu einem Warnstreik aufgerufen, um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erzeugen. Die Beschäftigten werden dazu nicht auf die Straße gehen. Denn die meisten sind im Homeoffice, sagte ver.di-Sprecher Tobias Morchner. Deshalb werden sie bei einer Art Online-Streik ihre Arbeit zuhause nicht aufnehmen. Kunden könnten das zu spüren bekommen, wenn sie am Telefon keine Mitarbeiter erreichen.

