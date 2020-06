Stand: 09.06.2020 11:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Warf Diess dem VW-Aufsichtsrat Straftaten vor?

Die Ankündigung, dass der VW-Konzernchef Herbert Diess zum 1. Juli den Chefposten bei der Kernmarke Volkswagen räumt, hat offenbar ein Vorspiel, wie das "Handelsblatt" berichtet. Demnach soll Diess in der vergangenen Woche vor einigen Tausend Führungskräften Mitglieder des Aufsichtsrats beschuldigt haben, kritische VW-Interna an Medien durchgestochen zu haben. "Das sind Straftaten, die im Aufsichtsratspräsidium passiert sind und dort offensichtlich zugeordnet werden können", hatte Diess dem Bericht zufolge gesagt. Aus dem Umfeld des Aufsichtsrats will die Zeitung erfahren haben, dass dessen Mitglieder sehr erzürnt gewesen seien. Noch am selben Tag habe das Präsidium auf einer kurzfristig einberufenen Sitzung über die Zukunft von Diess beraten.

Herbert Diess gibt Chefposten bei VW ab NDR Info - 08.06.2020 21:45 Uhr Bei VW hat es eine Aufsichtsratssitzung gegeben. Das Ergebnis: Markenvorstand Herbert Diess gibt den Chefposten bei der Marke VW ab, bleibt aber Konzernchef. Informationen von Thorsten Hapke.







Auch Entlassung war im Gespräch

Einige Mitglieder hätten sich demnach für Diess' Entlassung ausgesprochen. Formale Bedenken hätten jedoch dagegen gesprochen. Zu einer weiteren Sondersitzung kamen die Aufsichtsräte dann am Montag zusammen. Im Anschluss gab VW bekannt, dass Diess zum 1. Juli die Leitung des Tagesgeschäfts der Kernmarke VW an den bisherigen Co-Markengeschäftsführer Ralf Brandstätter abgeben wird. Diess solle damit "mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef" eingeräumt werden, hieß es zur Begründung.

Wachsender Druck auf Diess

Wie ein VW-Sprecher dem "Handelsblatt" bestätigte, hat sich Diess gegenüber dem Aufsichtsrat wegen seiner Äußerungen entschuldigt. Vor Diess' Anschuldigungen waren Details über anhaltende Probleme bei der Produktion des Golf 8 und beim neuen E-Auto ID.3 öffentlich geworden. Auch Diess' angeblicher Wunsch über eine frühzeitige Vertragsverlängerung kursierte in den Medien.

