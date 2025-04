Stand: 14.04.2025 10:39 Uhr War es der Feuerteufel von Hellental? Grillhütte brennt nieder

In Hellental (Landkreis Holzminden) hat es erneut gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei Hameln-Pyrmont dem NDR in Niedersachsen bestätigte, ist in der Nacht zu Sonntag eine Grillhütte am Waldrand komplett niedergebrannt. Als die Feuerwehr gegen Mitternacht eintraf, habe die Hütte bereits in Vollbrand gestanden, so die Sprecherin. Auch die umgebende Vegetation habe Feuer gefangen. Zahlreiche Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf den Wald übergriffen. Die Brandursache ist noch unklar. Auch ein möglicher Zusammenhang mit der seit Monaten anhaltenden Serie von Brandstiftungen in dem Ort müsse geklärt werden, so die Polizei. Der Brand am Wochenende war demnach bereits der neunte seit Jahresbeginn. Zuletzt hatte in Hellental ein leer stehendes Haus gebrannt.

