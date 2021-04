Stand: 26.04.2021 08:08 Uhr Walpurgisnacht im Harz wird digital gefeiert

In der Nacht zum 1. Mai sind normalerweise im Harz die Hexen los - doch in diesem Jahr wird die Walpurgisnacht aufgrund der Corona-Pandemie nur online gefeiert. Gemeinden und Tourismusvereine haben entsprechende Angebote auf einer eigenen Webseite vorbereitet. Den Auftakt mache "ein Online-Quiz mit Gewinnspiel, bei dem Hobby-Teufel und Möchte-gern-Hexen ihr Wissen unter Beweis stellen können", hieß es. Wer Zuhause vor dem Computer mitmachen will und dafür noch die passenden Utensilien braucht, könnte diese bei Anja Müller in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) womöglich finden. In ihrer "Hexenwerkstatt bietet sie unter anderem "Seherkugeln", "Magieöle" und "Zauberkerzen" an. Magie habe viel mit Vorstellungskraft zu tun, sagt Anja Müller dazu. "Vieles erfüllt sich allein durch den Glauben daran." Bereits im vergangenen Jahr hatten die Behörden die Walpurgisfeiern in der Nacht zum 1. Mai untersagt und auch kleinere Feiern verboten.

Weitere Informationen Walpurgisnacht: Hexentanz hat sich als Brauchtum erhalten Hexentanz zu nächtlicher Stunde soll den Winter in der Walpurgisnacht vertreiben. Namensgeberin des Treibens ist die Heilige Walburga. mehr

