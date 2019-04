Stand: 30.04.2019 06:57 Uhr

Walpurgisnacht: Ganz viel Hokuspokus im Harz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bei der Walpurgisnacht im Harz wieder die Hexen unterwegs, um auf dem auch als Blocksberg bekannten Brocken zu feiern. Während diese Nacht früher mit Spuk und Teufeleien den Menschen eher Angst einjagte, ist heute daraus ein riesiges Volksfest geworden. An mehr als 20 Orten steigen im Harz Feiern - geschminkte Gesichter, lodernde Lagerfeuer, Hexenbesen, Musik und Tanz inklusive. Besonders viele Hexen und Teufel versammeln sich in Thale und Schierke im Ostharz. Und auch in den niedersächsischen Hochburgen ist einiges geplant, sagt Carola Schmidt vom Harzer Tourismusverband. Gefeiert wird hier unter anderem in Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee, Sankt Andreasberg bis zum 1. Mai.

DWD sagt "gutes Wetter" voraus

Freunde des Mummenschanzes können sich schon mal über die Wetteraussichten freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt trockenes Wetter voraus und die Temperaturen werden selbst im Oberharz im zweistelligen Bereich bleiben.

Ursprünge in vorchristlicher Zeit

Die Ursprünge des Festes lassen sich bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen. Früher wurde von den Germanen im Harz ein Frühlingsfest mit Opfergaben für den Gott Wodan gefeiert und das Frühjahr eingeläutet.

Hier eine Übersicht über die Veranstaltungen in der Walpurgisnacht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Altenau: Feier im "Altenauer Hexenkessel" mit Hexenführerschein, Kinderfeuerwerk und Mittelalter-Band ( Dienstag, ab 15 Uhr )

Feier im "Altenauer Hexenkessel" mit Hexenführerschein, Kinderfeuerwerk und Mittelalter-Band ( ) Bad Grund: Walpurgismarkt mit Karussel und Live-Musik, Kinderwalpurgis auf dem Hübichplatz ( Montag und Dienstag ab 14 Uhr ), Fackelzug zum Festspielplatz und Open-Air-Theater mit dem Stück "Luzifer und der Sündenfall zur Stauffenburg"

Walpurgismarkt mit Karussel und Live-Musik, Kinderwalpurgis auf dem Hübichplatz ( ), Fackelzug zum Festspielplatz und Open-Air-Theater mit dem Stück "Luzifer und der Sündenfall zur Stauffenburg" Bad Harzburg: Kinderwalpurgis mit Umzug ( Dienstag, ab 15 Uhr ), abends Feier mit Musik im Sportpark

Kinderwalpurgis mit Umzug ( ), abends Feier mit Musik im Sportpark Bad Lauterberg: Hexen- und Teufelsspuk im Kurpark - erst für Kinder, abends mit Livemusik und Feuershow ( Dienstag, ab 18.30 Uhr )

Hexen- und Teufelsspuk im Kurpark - erst für Kinder, abends mit Livemusik und Feuershow ( ) Bad Sachsa: Familienprogramm im Vitalpark und Kurhaus mit Kinderschminken, Hüpfburg und Hexenbesen-Führerschein, abends Live-Musik und Feuershow

Familienprogramm im Vitalpark und Kurhaus mit Kinderschminken, Hüpfburg und Hexenbesen-Führerschein, abends Live-Musik und Feuershow Braunlage: Tagsüber Schminken für Kinder und Erwachsene mit anschließendem Umzug durch den Ort, Walpurgisspiel am Kurpark mit Live-Musik und Feuerwerk

Tagsüber Schminken für Kinder und Erwachsene mit anschließendem Umzug durch den Ort, Walpurgisspiel am Kurpark mit Live-Musik und Feuerwerk Goslar: "Hexenkessel" ( Dienstag und Mittwoch ab 13 Uhr ) am Marktplatz mit Live-Musik

"Hexenkessel" ( ) am Marktplatz mit Live-Musik Hahnenklee: Kinderwalpurgis, Höhenfeuerwerk, Frühlingsmarkt und Maibaum-Stellen ( Dienstag, ab 13 Uhr )

Kinderwalpurgis, Höhenfeuerwerk, Frühlingsmarkt und Maibaum-Stellen ( ) Hohegeiß: Verkleiden vor der Touristen-Information, Kinderwalpurgis ( Dienstag, ab 13 Uhr ) Hexenfeuer auf dem Schützenplatz

Verkleiden vor der Touristen-Information, Kinderwalpurgis ( ) Hexenfeuer auf dem Schützenplatz Wolfshagen: Kinderwalpurgis, anschließend "Einflug der Wolfshäger Hexenbrut", Auftritt der Maikönigin

Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Seite der Harzer Tourismusinfo.

