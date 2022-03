Stand: 21.03.2022 12:07 Uhr Wallstraße: Aufgebrachter Mob legt sich mit Polizei an

Ein aufgebrachter Mob und gleich mehrere Straftaten haben in der Braunschweiger Wallstraße am Wochenende einen Großeinsatz ausgelöst. Das berichtet die Polizei. Demnach konnte die Situation nur mit Mühe beruhigt werden. Auslöser war eine Schlägerei vor einem Club kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag. Nur wenig später bedrohte in unmittelbarer Nähe ein mutmaßlicher Drogendealer nach einem möglichen Geschäft sein Gegenüber mit einem Teleskop-Schlagstock. Die Beamten nahmen den sich wehrenden Angreifer fest. Eine Verschnaufpause gab es für die Einsatzkräfte aber nicht: Die nächste Schlägerei wartete nicht lange - wieder am Club in der Wallstraße. Weil sich gleich 30 Personen miteinander keilten, mussten fast alle Streifenwagen der Braunschweiger Polizei zur Verstärkung gerufen werden. Die Beamten legten dem Club-Betreiber nahe, sein Etablissement zu schließen - was dieser offenbar nur widerwillig zusagte. Daraufhin füllte sich jedoch die Wallstraße mit Menschen. Nur Lautsprecherdurchsagen konnte die Menge vertreiben. Erst gegen 4 Uhr beruhigte sich die Situation. Die Bilanz der Polizei: Zahlreiche Ermittlungen wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Dazu hagelte es Platzverweise.

