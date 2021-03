Stand: 23.03.2021 14:37 Uhr Waldschäden: Allein Aufforstung kostet 300 Millionen Euro

Die Wälder in Niedersachsen leiden unter den Folgen des Klimawandels. Nach Einschätzung von Experten hat sich der Zustand aller Baumarten - mit Ausnahme der Eiche - in den vergangenen drei Jahren verschlechtert. Besonders groß sind die Schäden bei Fichten - durch Trockenheit und Schädlingsbefall. Allerdings lasse sich die Höhe der Schäden derzeit nicht seriös beziffern, so eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Allein die Kosten für die Wiederbewaldung der entstandenen Freiflächen mit standortangepassten Bäumen dürften in den kommenden Jahren bei knapp 300 Millionen Euro liegen.

