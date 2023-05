Stand: 24.04.2020 08:07 Uhr Waldbrandgefahr im Harz: Bereits kleine Brände

Wegen des weiter trockenen Wetters warnt der Landkreis Goslar vor Wald- und Flächenbränden im Harz. Die Wälder werden nach Angaben eines Kreis-Sprechers ab sofort aus der Luft überwacht. So sollen mögliche Brandnester schnell identifiziert werden. Mit jedem Tag ohne Regen steige die Gefahr von Waldbränden. Erst am Donnerstag hatte die Feuerwehr in Braunlage zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen größeren Brand im Oberharz verhindert.

