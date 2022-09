Waldbrand im Harz: Löschflugzeuge werfen am Brocken Wasser ab Stand: 05.09.2022 11:32 Uhr Seit dem Morgen sind im Waldbrand-Gebiet am Brocken neben Hubschraubern auch zwei Löschflugzeuge im Einsatz. Ein Expertenteam untersucht derweil ein in Brand geratenes Moorgebiet.

Ein Löschflugzeug kann bis zu 6.000 Liter Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Wasser holt die Maschine laut Flightradar im 20-Minuten-Takt aus dem Concordiasee im Harzvorland von Sachsen-Anhalt. Die Behörden erhoffen sich viel vom Einsatz der über das europäische Hilfsprojekt "RescEU-IT" angeforderten Flugzeuge. Der Berghang unterhalb des Gipfels ist schwer zugänglich, zudem stehen dort vor allem leicht brennende abgestorbene Fichten. Weil sich die Lage angesichts aufkommender Winde Meteorologen zufolge zuspitzen dürfte, sollen heute zudem bis zu zehn Löschhubschrauber eingesetzt werden. Die Harzwasserwerke haben Oker- und Odertalsperre zur Wasserentnahme freigegeben. Die Koordination in der Luft hat ein Team der weltweit aktiven Katastrophenschutzorganisation @fire übernommen. Zudem sind dem Landkreis Harz zufolge rund 200 Feuerwehrleute vor Ort.

Feuer greift auf Moor über: Experten per Hubschrauber abgesetzt

Weil seit gestern Abend auch ein Moorgebiet am Brocken brennt, habe sich am Morgen ein spezialisiertes Waldbrandteam von einem Hubschrauber in dem Bereich absetzen lassen. Feuerwehr und Landkreis sind angesichts der Entwicklung in Sorge, wie sie am Morgen dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Sachsen-Anhalt sagten. Moorbrände seien schwer zu löschen, so Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch Tage dauern werden.

150 Hektar Wald brennen: Landrat ruft Katastrophenfall aus

Bis gestern war die brennende Fläche nach Angaben des Landkreises auf eine Größe von rund 150 Hektar angewachsen. Landrat Balcerowski hatte den Katastrophenfall ausgerufen. Das ermöglicht ihm unter anderem, weitere Kräfte anzufordern und gegebenen Falls Orte wie Schierke zu evakuieren. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiterhin nicht gefährdet, hieß es.

Brocken geräumt - Berg wird nicht mehr angefahren

Das Feuer war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den höchsten Harzer Berg, der in Sachsen-Anhalt liegt und direkt an Niedersachsen grenzt, räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen fahren zurzeit nicht auf den 1.141 Meter hohen Berg. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte, gibt es einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des Brockens mehrere Tage gewütet. Dabei wurden nach Angaben der Nationalparkverwaltung 3,6 Hektar Fichtenwald vernichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2022 | 12:00 Uhr