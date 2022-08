Waldbrand im Harz: Lage trotz Widrigkeiten unter Kontrolle Stand: 12.08.2022 20:28 Uhr Hunderte Feuerwehrleute sind Harz im Einsatz, um einen Waldbrand zwischen dem Brocken und Schierke zu löschen. Bundeswehr und Polizei helfen mit Hubschraubern. Zurzeit breitet sich das Feuer nicht aus.

Trotz steigender Temperaturen und auffrischenden Windes verschlimmerte sich die Lage am Freitag nicht, wie die zuständige Stadt Wernigerode (Sachsen-Anhalt) am Abend mitteilte. Einsatzleiter Marco Söchting war zunächst davon ausgegangen, dass das Wetter die Flammen im Laufe des Tages über das betroffene Areal hinaus treibt.

Hunderte Feuerwehrleute und vier Hubschrauber im Einsatz

Rund 200 Feuerwehrleute waren demnach am Freitag kontinuierlich im Einsatz, die Kräfte seien immer wieder ausgewechselt worden, sodass insgesamt wesentlich mehr Helferinnen und Helfer beteiligt gewesen seien. Diese seien aus ganz Sachsen-Anhalt und auch aus Niedersachsen herangezogen worden. Zudem seien die Kräfte aus der Luft von vier Löschhubschraubern unterstützt worden. Diese kamen von Bundeswehr, Bundespolizei und einem Unternehmen, das das niedersächsische Innenministerium beauftragt hatte. Ein Löschhubschrauber der Feuerwehr hatte sich am Donnerstag als nicht einsatzfähig herausgestellt.

13 Hektar Wald und Totholz brennen

Der Brand brach der Feuerwehr zufolge am Donnerstag nahe dem Wernigeroder Ortsteil Schierke aus. Wohngebiete waren bislang nicht direkt gefährdet. Betroffen sei eine Fläche von rund 13 Hektar, teilte der Landkreis Harz am Freitag mit. Zuvor hatte die örtliche Rettungsleitstelle von 37 Hektar gesprochen. In der Nacht zu Freitag mussten die Einsatzkräfte größtenteils abziehen, weil es in dem unwegsamen Gelände in der Dunkelheit zu gefährlich wurde. Am Freitagmorgen setzten sie den Einsatz fort. Sehr schwierige Hanglagen und zerklüftetes Gelände forderten die Feuerwehrleute extrem, sagte Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister des Landkreises Harz. Zudem bildeten hohe Totholz-Bäume eine akute Gefahr. "Es gibt Bereiche, in die können wir fußläufig nicht rein", sagte auch Einsatzleiter Söchting. Die Gefahr, dass brennende Baumwipfel abbrächen, sei stellenweise zu groß.

Videos 1 Min Waldbrand im Harz: Situation vorerst unter Kontrolle Die Flammen könnten sich aber wieder ausbreiten, so die Feuerwehr. Am Donnerstag waren 13 Hektar Wald in Brand geraten. (12.08.2022) 1 Min

Menschen mussten den Brocken verlassen

Der Brocken war bereits am Donnerstag geräumt worden. Alle Touristen und die Menschen, die dort oben arbeiten, mussten das Gebiet verlassen, weil nicht sicher war, wie sich der Brand entwickeln würde. Die Rauchsäule war laut Feuerwehr weithin sichtbar. Bereits im Juni hatte es am Brocken gebrannt. Seinerzeit standen sechseinhalb Hektar in Flammen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 12.08.2022 | 19:30 Uhr