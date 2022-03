Stand: 14.03.2022 21:45 Uhr Waldbrand bei Staufenberg: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach einem Waldbrand in einem Waldstück bei Staufenberg (Landkreis Göttingen) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, gingen am Sonntagmittag mehrere Holzlager in einem Waldgebiet in der Nähe der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen in Flammen auf. Das Feuer breitete sich später auf einer Fläche von ungefähr 5.000 Quadratmetern aus. Rund 100 Feuerwehrleute löschten stundenlang den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die Schadenssumme ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer im Bereich der Holzlager absichtlich gelegt wurden. Für Niedersachsen galt am Wochenende die Waldbrandstufe 3 (mittlere Gefahr).

